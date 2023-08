Controlli ai distributori di Benzina in provincia di Brindisi: piovono sanzioni

Ancora colonnine di benzina nel mirino della Guardia di Finanza. A Brindisi e provincia nelle prime tre settimane di questo meso sono stati veriricati 40 distributori automatici di carburante. Sono emerse varie violazioni che hanno riguardato principalmente la mancata esposizione dei prezzi e/o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati ovvero l’inosservanza degli obblighi di comunicazione all’“Osservaprezzi carburanti”, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.

Avanti con i controlli

I servizi effettuati, in un periodo temporale caratterizzato da intensi spostamenti dovuti alle vacanze estive, testimoniano, ancora una volta, l’impegno profuso delle Fiamme Gialle a tutela del cittadino consumatore. Le attività nello specifico settore, tuttora in corso, continueranno anche nelle prossime settimane, impegnando i Reparti della Guarda di Finanza della provincia brindisina nella verifica del rispetto dei presidi normativi previsti nel settore dei combustibili per autotrazione.