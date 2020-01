Automobilista accoltellato in strada, ferito l'amico: fermati zio e nipote

Ultimo aggiornamento: 17:03

Per vendicarsi di un presunto comportamento scorretto alla guida di un'auto, nella notte tra l'1 e il 2 gennaio hanno aggredito a coltellate, a pugni e calci due giovani. Due persone sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto da agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi , con l'accusa di tentato omicidio, aggravato dai motivi abietti e futili. Si tratta di Giovanni Quaranta, 23 anni, e Cosimo Marzella, 41.L'aggressione brutale è avvenuta in pieno centro nei pressi di alcuni locali notturni. I due giovani colpiti sono rimasti feriti in modo grave e ricoverati all'ospedale "Perrino". Grazie alle descrizioni da loro fornite ai poliziotti, alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle indagini sul territorio gli agenti della Mobile hanno individuato i presunti responsabili, zio e nipote. Ad aggredire con un coltello i due giovani sarebbe stato il più giovane, Giovanni Quaranta. Una volta identificato, i poliziotti sono risaliti allo zio Cosimo Marzella che avrebbe partecipato all'aggressione utilizzando calci e pugni. Una delle due vittime avrebbe avuto la colpa di una condotta scorretta alla guida nei confronti di uno degli aggressori.