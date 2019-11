Accoltella sul Frecciarossa la ex e un passeggero: lei grave, addetto alle pulizie arrestato

Panico a bordo del Frecciarossa Torino-Roma. Un uomo che lavora come operatore dei servizi di pulizie a bordo dei treni, ha accoltellato la sua ex, anche lei dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione sui treni dell'Alta velocità. L'uomo ha visto la sua ex e gli si è scagliato contro ferendo gravemente anche il passaggero che è intervenuto per difenderlo: entrambi sono stati compiti con numerosi fendenti prima che altri viaggiatori, con molto coraggio, riuscissero a fermare l'aggressore, poi consegnato alla Polfer di Bologna.

Il treno era il Frecciarossa 9309 partito da Torino e diretto a Roma: la donna è stata portata intubata in gravi condizioni in ospedale. L'aggressore è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea alta velocità di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori. Il ferimento è avvenuto poco dopo le 10.30, tra le stazioni di Reggio Emilia Medio Padana e Bologna. Per aiutare i rilievi della scientifica il convoglio è stato condotto sul binario 11 in superficie, un binario di solito riservato al traffico interregionale.

La nota di Trenitalia. l treno Frecciarossa 9309 Torino Porta Nuova (8.20)-Roma Termini (13.03) oggi è limitato a Bologna Centrale AV (10.47), per un intervento dell’Autorità Giudiziaria. I passeggeri possono utilizzare il treno Frecciarossa 9419 Venezia Santa Lucia (10.25) - Napoli Centrale (15.52) in partenza da Bologna Centrale (11.55). l treno Frecciarossa 9309 Torino Porta Nuova (8.20)-Roma Termini (13.03) oggi è limitato a Bologna Centrale AV (10.47), per un intervento dell’Autorità Giudiziaria. I passeggeri possono utilizzare il treno Frecciarossa 9419 Venezia Santa Lucia (10.25) - Napoli Centrale (15.52) in partenza da Bologna Centrale (11.55). La vittima in prognosi riservata. La donna ferita a coltellate su un treno Frecciarossa è in prognosi riservata. Si tratta di una 41enne, italiana, aggredita prima a pugni e poi con diversi fendenti da un 47enne, poi fermato. I due si conoscevano. È arrivata in ospedale in condizioni di media gravità, ma i medici l'hanno poi trasferita nel reparto di rianimazione. L'altro ferito, un passeggero che ha tentato di frapporsi, è stato colpito di striscio e non è grave.

Ultimo aggiornamento: 15:50

