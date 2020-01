Lite tra automobilisti finisce a coltellate: due feriti, uno in prognosi riservata

Ultimo aggiornamento: 14:18

BRINDISI - Battibbecco per una mancata precedenza. Ma dal banale litigio alla rissa violenta il passo è stato preve. E la discussione, già animata in principio, è sfociata nel sangue. Un giovane è stato accoltellato e un suo amico picchiato. E’ accaduto questa notte dopo le 24 in via Santi, nel centro cittadino a pochi passi dal Nuovo Teatro Verdi. Due giovani, entrambi di 24 anni sono stati aggrediti dapprima verbalmente e poi fisicamente da altri due individui. A scatenare il litigio, appunto, uno scontro tra le vetture di lieve entità, a casua di una mancata precedenza. Le due vittime sono state picchiate e poi una di queste è stata colpita con un coltello al torace e alla spalla. I giovani feriti, entrambi incensurati, sono stati portati presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Uno di questi, M.P., ha riportato la frattura della spalla ed è stato dimesso, l’altro, D.S., ha riportato, invece, ferite da taglio al torace, alla spalla e a un braccio ed è stato trasferito al Vito Fazzi di Lecce, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.Sulla violenta rissa indagano gli agenti della Squadra Mobile di Brindisi, coordinati dalla dirigente Rita Sverdigliozzi. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona, al fine di raccogliere elementi utili all'individuazione dei due aggressori fuggiti dopo l'accoltellamento e a fare chiarezza su quanto avvenuto.