Anziano smarrisce la strada di casa, salvato dalla Polizia

Si era perso per le vie del quartiere Commenda a Brindisi, non riusciendo più a ritrovare la strada di casa. Per fortuna, in suo aiuto, sono arrivati gli uomini della sezione Volanti dell’UPGSP della Questura di Brindisi impegnate in un intervento di soccorso ad un anziano ultra novantenne che aveva perso momentaneamente il senso dell’orientamento.

La storia

L’uomo era stato notato da un cittadino mentre si aggirava da solo per le vie del quartiere Commenda. Comprendendo il momento di difficoltà per l'anziano, il passante ha subito richiesto l'intervento di una pattuglia della Polizia di Stato che è giunta sul posto dopo pochi minuti. Dopo averlo tranquillizzato, i poliziotti sono riusciti ad acquisire una serie di dati e di informazioni riuscendo a rintracciare la figlia alla quale era stato formalmente affidato.

Una storia a lieto fine che ancora una volta mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato.