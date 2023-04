Don Cosimo Schena, il prete da un milione di follower approda al Tg1

Don Cosimo Schena, il prete brindisino che conta ben un milione di follower sui social, approda sul Tg1 insieme ai suoi cuccioli Tempesta e Baloo.

Don Cosimo Schena al Tg 1

Al Tg della rete Ammiraglia il sacerdote brindisino ha parlato del suo rapporto con gli animali, in particolare dei suoi due cagnolini. Don Cosimo, è molto noto sui social, in particolare per le sue poesie che parlano della diffusione dell'amore in ogni forma.

Don Cosimo è anche un fumetto

Di recente il prete amante degli animali aveva fatto parlare di sé per essere diventato, insieme agli inseparabili cani Tempesta e Baloo, il protagonista della serie a fumetti dal titolo “Don Smemorino e i suoi aiutanti”. L'idea è stata di Stefania Soricaro, che insieme ad un’altra catechista della parrocchia di San Francesco d’Assisi a Brindisi, dove don Cosimo svolge il suo mandato pastorale, cura la pagina Catechiste Esaurite 2.0. Stefania ha pensato a questo strumento originale per coinvolgere ed interessare i bambini e i giovani della Comunità. Così dalla sua penna è nata la prima puntata di Don Smemorino che racconta l’arrivo del prete in un paese che non conosce e la sua sistemazione, tra la curiosità della gente, in una vecchia e brutta casa che don Smemorino con l’aiuto di Tempesta trasformerà in un’accogliente chiesa. I fumetti saranno pubblicati online sul blog di don Cosimo.