Bomba carta contro un negozio: torna la paura in città

Una bomba è esplosa nella serata di ieri, 16 ottobre, davanti ad un negozio di alimentari di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Trovandosi nel centro cittadino, in via Carmine, la deflagrazione è stata sentita in tutto il paese.

Bomba carta

Si è trattato di una bomba carta - hanno constatato i carabinieri - piazzata davanti alla saracinesca, che ha riportato l'ammaccatura della saracinesca del locale.

Le indagini

Sono in corso indagini attraverso l'utilizzo dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona e l'ascolta del titolare. Tutto da chiarire, dunque, il motivo scatenante di questo gesto, se sia riconducibile ad una richiesta estorsiva, ad un errore di persona o ad altro.