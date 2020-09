Bimbo positivo al Covid-19: chiude l'asilo nido comunale

Ultimo aggiornamento: 21:19

OSTUNI - A Ostuni un bambino positivo al Covid-19 , chiuso per due giorni l'asilo nido comunale di Largo Biancheri. Il sindaco Guglielmo Cavallo ha immediatamente disposto la chiusura dell'asilo, che sarà sanificato nelle giornate di lunedì e martedì, per poi riaprire mercoledì. L'Asl sottoporrà a tampone tutti gli altri bambini, l'insegnante e quattro ausiliari della sola classe coinvolta. «Il piccolo - ha detto Cavallo - non frequentava il nido già da alcuni giorni».