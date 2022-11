Cede la struttura in cartongesso. Paura nell'asilo comunale

Cede la struttura in cartongesso a causa della tromba d'aria, paura all'interno dell'asilo comunale Modigliani al rione Sant'Elia a Brindisi. L'episodio si è registrato la notte scorsa in occasione dell'ondata di maltempo che ha imperversato sulla città.

L'episodio

I vigili del fuoco, questa mattina, sono intervenuti prontamente per mettere l'area in sicurezza. Una volta all'interno dell'asilo si sono resi subito conto della gravità della situazione. Se l'episodio si fosse verificato di giorno, quando all'interno dei locali ci sono circa 48 bambini, di età compresa tra gli 0 e i 3 anni, le conseguenze sarebbero state di sicuro peggiori. A denunciare l'accaduto anche il capogruppo del Consiglio comunale di Fratelli d'Italia, Massimiliano Oggiano. «Le scuole - tuona Oggiano - dovrebbero essere i luoghi più sicuri dove i nostri figli possano crescere, erudirsi e socializzare e dove l’attenzione della pubblica amministrazione non può e non deve lesinare sforzi e attenzioni quasi “morbose” alla sicurezza e salubrità delle stesse. A Brindisi invece le priorità sono altre. chiederemo al sindaco una immediata relazione sull’accaduto ed una urgente ricognizione sulle condizioni di sicurezza e salubrità di tutte le scuole di ogni ordine e grado di competenza del Comune di Brindisi, perché è evidente che quanto successo prima all’asilo nido di Santa Chiara ed oggi a quello di Sant’Elia presuppone una mancanza di manutenzione programmata».