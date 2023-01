Un nuovo, divertente modo di pensare l’asilo

Secondo l’ultimo Rapporto Welfare Index Pmi (2022) solo lo 0,09% delle grandi aziende italiane, e l’1.1% delle piccole e medie imprese, sono in grado di offrire ai propri dipendenti servizi di welfare aziendale per la gestione dei figli: tra questi, il più importante è sicuramente la presenza di un asilo nido interno. Considerando, pertanto, come la ricerca di una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro rappresenti il trend di maggiore rilievo della società post-pandemica, l’offerta di servizi rivolti alla famiglia è da considerarsi uno dei plus.

Negli ultimi anni, infatti, le grandi superfici di vendita hanno progressivamente affiancato alla commercializzazione di prodotti l’offerta di servizi alla persona. In questa tendenza si colloca certamente l’Asilo nido Hakuna Matata, inserito all’interno del Puglia Village Land of Fashion di Molfetta, aperto precisamente con la volontà di permettere a tutti i genitori lavoratori di conciliare vita familiare e orari lavorativi: non solo offrendo la possibilità di affidare quotidianamente i propri figli a figure professionali in un contesto extra-familiare di cura e accudimento, ma fornendo al contempo la possibilità a tutti i visitatori del centro di fare shopping in libertà, con la consapevolezza di lasciare i bambini in sicurezza presso una struttura adeguata e parimenti educativa. Recentemente infatti è stata inaugurata, per festeggiare i dieci anni di presenza dell’asilo all’interno del centro, una nuova struttura formativa, rivoluzionaria rispetto alla precedente, non solo negli arredi e nella posizione all’interno del centro, ma soprattutto nell’innovativo programma educativo e pedagogico.

Una pedagogia educativa nel rispetto del bambino

Il Progetto Educativo Hakuna Matata, che stabilisce le linee guida che l’équipe educativa deve seguire durante lo svolgimento delle attività nell’asilo, si rivolge a bambini di età tra i 3 e i 36 mesi, nel rispetto delle specificità di ciascun momento dello sviluppo ed è declinata facendo riferimento alle potenzialità e alle conquiste raggiungibili per il bambino. Il disegno pedagogico, infatti, punta principalmente allo sviluppo armonico del bambino, offerto in un luogo protetto in cui garantire formazione, cura e socializzazione, nella prospettiva del benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali. I percorsi educativi si prefiggono per obiettivo lo sviluppo di abilità sensoriali e di apprendimento, la stimolazione di creatività e curiosità del bambino attraverso attività ludiche, momenti di gioco libero e proposte più strutturate. Il gioco diviene strumento adeguato a promuovere l’autostima, l’incontro e lo scambio tra bambini di età diversa.

Il pratico baby fun a misura di famiglia

Educazione e apprendimento, ma non solo: Hakuna Matata è, infatti, anche un baby fun, in quanto offre un comodo e vantaggioso servizio di baby parking per i bambini a partire dai 3 anni di età. Attività ludiche, laboratori creativi e percorsi interattivi sono alla base dei momenti di svago dei piccoli ospiti del Puglia Village Land of Fashion. La vicinanza della nuova ubicazione di Hakuna Matata con il cinema e l’offerta ristorativa del Centro consentirà inoltre di attuare progetti ludico-educativi particolarmente divertenti e innovativi. Last but not least, la rinnovata location, grazie all’ampliamento e alla riorganizzazione degli spazi, fornirà la possibilità di ospitare splendide feste di compleanno, organizzate e gestite direttamente dallo staff di Hakuna Matata, con orari variabili nel rispetto delle richieste delle famiglie.

Lo stesso asilo propone orari molto flessibili e funzionali in grado di andare incontro alle diverse esigenze di ogni famiglia. L’asilo nido osserva difatti l’apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, mentre il baby fun rimane aperto fino alle ore 20.00 durante i giorni infrasettimanali e dalle 10.00 alle 22.00 il sabato e la domenica. In occasione della recente inaugurazione dei nuovi spazi, in cui simpaticissimi animatori hanno accolto i piccoli con attività, giochi coinvolgenti, laboratori creativi e attività di lettura animata e spettacoli affascinanti, Annalisa Evangelista, Center Manager Puglia Village, ha commentato: “Questa inaugurazione di Hakuna Matata, che celebra nel contempo i dieci anni dell’asilo all’interno di Puglia Village, è per noi motivo di grande orgoglio. Ancor di più considerati i nuovi spazi e il completo rinnovo degli arredi, più funzionali e più in linea con lo stile Land of Fashion. Da questo nuovo corso emerge la confermata fiducia alla cooperativa ed è evidente come si punti a una sempre più importante sinergia con l’UCI Cinemas e tutti gli operatori del nostro Village, anche intesa come servizio aggiuntivo per il benessere dello stesso personale che viene a lavorare quotidianamente nel Puglia Village”.

Tempo libero per tutta la famiglia

Oltre al Baby fun, all'area giochi esterna, al cinema e alle ristorazioni ci sono infatti diversi punti vendita con proposte per bambini come, ad esempio, Chicco, Gap, Adidas, Nike, K way e molti altri. Il Puglia Village è dunque un luogo di aggregazione per grandi e piccini con un'ampia offerta, sia commerciale che di intrattenimento, per tutta la famiglia.

Per maggiori informazioni sui servizi, le tariffe e le disponibilità di asilo nido, baby fun e location per le feste di compleanno targati Hakuna Matata è possibile contattare il numero telefonico 329/8810131, mentre per conoscere gli orari di apertura del Village, così come gli orari di collegamento in autobus, è sempre utile consultare il sito www.pugliavillage.it.