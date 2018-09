Auto contro un albero: donna in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE SANTA SUSANNA - Ha riportato ferite e contusioni gravi ma non è in pericolo di vita Mimma Spalluto, 69 anni, la donna di Torre Santa Susanna che stamani intorno alle 11.45, sulla provinciale Torre-Oria, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua vecchia Panda: l'auto è uscita fuori strada ed è andata a schiantarsi contro un albero. La donna che chiedeva aiuto, è rimasta incastrata tra le lamiere, con l’auto in bilico sulla navetta di scorrimento delle acque piovane tra la carreggiata ed il terreno circostante. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e soccorritori del 118.