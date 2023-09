Incidente tra tre auto e una Vespa: morta una donna. E ci sono tre feriti

Brutto incidente nel tardo pomeriggio a San Vito dei Normanni. Putroppo si registrano un morto e tre feriti.

Lo schianto

Attorno alle 18.45 una squadra di vigili del fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta in via Latiano per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto e una Vespa. All'interno delle auto viaggiavano sei persone, mentre una era abordo della Vespa. Di questi, tre sono i feriti mentre un'altra persona, una donna di cui al momento non si conoscono le generalità, è deceduta.

Le auto coinvolte

Le auto coinvolte nell'incidente sono una Toyota Pava con targa ungherese, una Multipla e una Citroen c3, all'interno della quale viaggiava la donna che poi è morta. Sul posto anche 118 e polizia locale.