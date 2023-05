"The Puglieser", l'arte come marketing per il territorio, i lavori in mostra per la prima volta

Schizzi e acquerelli di Puglia sulla falsa riga della famose copertine della rivista americana "The New Yorker". È nato così il progetto "The Puglieser", che il 2 e il 3 giugno esporrà per la prima volta il lavoro di un collettivo di artisti, tutti made in Puglia. «Siete pronti per un tuffo nell'arte e nella cultura pugliese?», questo è l'invito sulla pagina Facebook del gruppo di giovani artisti. Scorrendo tra le copertine gli attimi, i momenti di vita quotidiana, la tipicità dei piatti. Una rivista fitizzia che ha trovato sui social il suo modo d'essere. Prima la nascita del sito con il merchandising e ora con la mostra a Bari, prima di un'altra a Lecce.

Le copertine

C'è la copertina con il famoso "Caffé Alvino" di Lecce, gli affreschi della chiesetta di Santo Stefano a Soleto, un'altra con l'imperatore Federico II che fa volare un falco all'interno del cortile ottagonale di Castel del Monte. E ancora, la focaccia con vista su Polignano a Mare, le orecchiette tra i vicoli di Bari Vecchia, la versione stilizzata di Eraclio, il colosso di Barletta. Insomma, come scrivono sui social, «un viaggio emozionante attraverso le illustrazioni più affascinanti realizzate da talentuosi artisti pugliesi: dai trulli incantevoli alle maestose spiagge, dalle tradizioni folkloristiche alle delizie culinarie».

Gli artisti esposti

Le opere saranno in mostra dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21 allo Studio3AF, al costo di 3 euro. Saranno esposte le opere di venti artisti: Nadia Gelsomina, Giuseppe Laselva, Angela Colonna, Ester Santovito, Domingo Montedoro, Nicola Scaglione, Roberta Ranieri, Antonella Depalma, Serena Milella, Francesco Ferrulli, Fabio Angelo Lucatuorto, Elisa Melarosa, Michele Inchingolo, Claudio Scaramuzzi, Adriana De Martino, Alex Cottin, Victoria Morete e Nadia Errico.