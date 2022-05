Murales cancellati dal bonus ristrutturazione alla 167, artisti pronti a rifare le opere

«È un vero e proprio peccato che le nostre opere vengano coperte, ma non è la prima volta che capita e in questo caso è per un buon motivo». Ania Kitlas dell’associazione 167 B Street è già pronta a rimettersi all’opera a Lecce insieme con gli altri artisti. Arca Sud ha presentato la candidatura per tutti gli edifici di sua proprietà per poter usufruire del bonus per la ristrutturazione degli immobili.

Un intervento fondamentale per gli immobili che potrebbero così godere dei vantaggi che derivano dall’efficientamento energetico. Lavori che cancelleranno, tuttavia, i murales artistici realizzati nella zona 167 B, in periferia a Lecce.

Lecce, per le case popolari pronti cinque cantieri per 15 milioni

Ufficio tecnico a lavoro per la tutela

«Ma l’ufficio tecnico sta lavorando sulle proposte, che riguardano gli edifici di esclusiva proprietà - afferma Sandra Zappatore, direttore generale di Arca Sud Salento -. Ovviamente nelle nostre valutazioni rientra anche il discorso legato alla street art che in questi anni ha cambiato il volto dei quartieri 167, trasformando quelle strade in una vera a propria galleria d’arte moderna a cielo aperto. Un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra gli artisti protagonisti del progetto, Arca Sud, gli artisti e Don Gerado. I murales hanno contribuito ad accrescere un senso di appartenenza al quartiere, fino ad oggi ne sono stati realizzati dodici. L’ufficio tecnico sta lavorando per salvaguardare l’arte urbana, e assicurare l’efficientamento degli edifici, al ripristino degli immobili coinciderà quello dei murales, simultaneamente».

Zona 167, nuove facciate per gli alloggi popolari. Ma addio ai murales artistici

L'obiettivo è far coesistere edilizia e arte



L’obiettivo dichiarato, dunque, è quello di far coesistere il progresso tecnologico in ambito abitativo e l’arte che ha cambiato volto ad un quartiere che oggi è diventato anche un attrattore turistico. «Prima di tutto vengono le persone e la loro qualità di vita. Il mio augurio è che Arca Sud riesca rigenerare quanti più palazzi dei nostri quartieri, sarebbe una straordinaria notizia per tanti cittadini che popolano queste strade - sottolinea Don Gerardo parroco di San Giovanni Battista-. Successivamente dobbiamo pensare agli artisti che con i loro pennelli e colori ci hanno donato gioia e felicità ogni volta che ci siamo fermati ad ammirare le loro opere, che hanno resto un capolavoro questa parte di città. Mi auguro che le associazioni e gli amministratori di Arca Sud trovino il modo per alimentare il progetto street art, perché rappresentano un valore aggiunto per le nostre vie e per i nostri quartieri».

Gli artisti promettono nuove opere

Arriverà certamente il momento però in cui le impalcature copriranno una volta per tutte i murales che danno tono e stile al quartiere 167, ma dagli artisti arriva la promessa: «Siamo già al lavoro per progettare nuove opere, il dialogo con le amministrazioni è ottimo e remiamo tutti nella stessa identica direzione. Certo vederli sparire sarò un colpo al cuore. Ciò che accadrà a Lecce non è una novità però è già successo a Leverano nei giorni scorsi e l’amministrazione si è già attivata per ripristinare l’arte sulle pareti degli immobili - afferma Ania Kitlas dell’associazione 167 B Street-. Sicuramente però tornare a dipingere su una facciata appena ristrutturata è ancora più bello, la nostra arte avrà la possibilità di esprimersi al massimo livello, anche grazie alle nuove tecnologie legate ai colori». Nei prossimi mesi però arriverà un nuovo murales, il tredicesimo, che sorgerà nella zona 167 C, sarà un progetto del Comune di Lecce e sarà legato al tema della cultura e della lettura. «Da quale murales siamo pronti a ripartire? - conclude Kitlas - Sicuramente quello di Lorusso e Pezzella, se quel palazzo dovesse essere interessato da lavori di ristrutturazione, i volti dei due eroi giallorossi torneranno immediatamente su quella facciata, in particolar modo se le cose nelle prossime settimane per il Lecce dovessero andare nel il verso giusto. Per noi è una nuova sfida, rinnovare la nostra arte è qualcosa che ci spinge a miglioraci e alzare il livello delle opere, vogliamo regalare a Lecce il massimo della nostra qualità artistica».