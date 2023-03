Verso il Primo Maggio, dieci giovani artisti pugliesi si giocano l'opportunità di esibirsi sul palco

Sono dieci i giovani artisti pugliesi selezionati dalla direzione artistica del Concerto del Primo Maggio ha pre-selezionato, su più di mille progetti presentati, per 1MNEXT, il contest del Concerto del Primo Maggio di Roma dedicato ai nuovi artisti. Come ogni anno, tra questi cento saranno solo i tre artisti vincitori del contest a potersi esibire durante il Concertone 2023.

Chi sono i pugliesi selezionati

In gara ci sono Chiara Turco di Torricella e Marco. di Taranto; Evra, Tuasorellaminore e Maninni di Bari, La musìca di Forte e Merifiore di Lecce, Rosìta Brucoli di Ruvo di Puglia, Safari di Fasano e Wepro di Tricase.

Gli altri artisti in gara

In gara ci sono anche handlogic (Firenze) ∙ Anna e L'Appartamento (Verona) ∙ Babele (Milano) ∙ Balto (Rimini) ∙ blaui (Torino) ∙ Bueno (Brescia) ∙ CENERE (Brescia) ∙ Cesare Blanc (Roma) ∙ coladigirienzo (Civitavecchia - RM) ∙ COLLETTIVO (Catania) ∙ Comeilmiele (Roma) ∙ CORIALE (Milano) ∙ Crazy Polo (Imperia) ∙ D!PS (Torino) ∙ Dada (Caserta) ∙ DAG (Roma) ∙ Danilo Ruggero (Pantelleria ) ∙ DANU (Castelfiorentino – FI) ∙ Daria (Battipaglia - SA) ∙ De Relitti (Firenze) ∙ Dolcedormire (Milano) ∙ DORIAH (Bologna) ∙ ETTA (Napoli) ∙ ∙ Fabry-T (Messina) ∙ FEDERUBIN (Bologna) ∙ Fonni (Livorno) ∙ Frisàri (Milano) ∙ GIGLIO (Torino) ∙ Giulia Penna (Roma) ∙ Gobbi (Cesena) ∙ Greta (Padova) ∙ I Brema (Camporotondo di Fiastrone – MC) ∙ Il cONTE bIAGIO (Palomonte – SA) ∙ Il Solito Dandy (Roma) ∙ IMURI (Teramo) ∙ Inquiete (Genova) ∙ Jacopo Planet (Roma) ∙ Joe Batta & I Jeko (Chieti) ∙ Lacray (Pratola Peligna - AQ) ∙ Le Nora (Terni/Milano) ∙ Leanò (Milano) ∙ Leyla El Abiri (Genova) ∙ Lovi (Firenze) ∙ Luca Tartaglia (Colliano – SA) ∙ Luv! (Cagliari) ∙ ∙ MARTE (Genova) ∙ Matteo Crea (Livorno) ∙ ∙ Meska (Eboli – SA) ∙ MIGLIO (Bologna) ∙ Moise (Milano) ∙ Moltino (Napoli) ∙ Moonari (Roma) ∙ Moonet (Milano) ∙ Moonroew (Pescara) ∙ Nòe (Milano) ∙ novagorica (Roma) ∙ Ormai (Cantù – CO) ∙ otto x otto (Verona) ∙ PANDA PAKSE (Siena) ∙ Peripezie (Brescia) ∙ Plastic Haze (Roma) ∙ Rame (Senigallia) ∙ Réclame (Roma) ∙ Reevenant (Pesaro) ∙ Rich Meyer (Roma) ∙ S4TURNO (Roma) ∙ ∙ SaJittario (Milano) ∙ SANTOIANNI (Vigevano – PV) ∙ Serepocaiontas (Milano) ∙ SETE (Roma) ∙ sìdea (Milano) ∙ Skoob (Milano) ∙ SonoBaroni (Roma) ∙ Sophia Murgia (Budoni - SS) ∙ Still Charles (Civitanova Marche – MC) ∙ Straid (Firenze) ∙ TACØMA (Livorno) ∙ Telemagenta (Milano) ∙ Toolbar (Ledro – TN) ∙ TOTA (Orvieto – TR) ∙ ∙ UNO (Roma) ∙ Venice (Roma) ∙ VERSAILLES (Milano) ∙ Volosumarte (Roma) ∙ Volpe (Lucca) ∙ wasabe (Vicenza) ∙ Yvan (Roma) ∙ Zeta (Milano) ∙ Zo Vivaldi (Milano) ∙ ZUENO (Genova).

Il contest

Fino al 31 marzo, i pre-selezionati potranno essere votati sul sito web ufficiale https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2023.

Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una Giuria di Qualità. La valutazione finale del singolo artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della Giuria di Qualità. La Giuria popolare web inciderà per il 25% della valutazione finale e la Giuria di Qualità avrà invece peso pari al 75%. Entro il 5 aprile 2023 verranno pubblicati i voti e saranno ufficialmente annunciati i nomi di almeno 10 artisti finalisti.

Le modalità di svolgimento della fase finale saranno annunciate in un secondo momento. La Giuria di Qualità avrà il compito, nella fase finale, di scegliere i 3 artisti vincitori che si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio 2023. Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone.

I vincitori degli anni precedenti

Vincitori assoluti delle precedenti edizioni del Contest sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019), Nervi (2020), Cargo (2021) e Mille (2022).