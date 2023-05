Bari, spopolano i gadget con il volto di San Nicola: dai quadretti alle calze. C'è anche il gusto gelato. Ecco cosa acquistare

È il senso di appartenenza per la propria città, il rispetto delle tradizioni e il profondo amore per San Nicola a guidare le mani di alcuni artigiani baresi che, con la loro arte, danno vita ad oggetti, gadget, gioielli e indumenti ispirati al santo patrono di Bari. E alcune idee sono davvero curiose. Le calze con il volto di san Nicola infatti ormai spopolano sul web, così come in alcuni negozi del centro murattiano. Si possono scegliere tra vari colori e l’idea è davvero geniale. Gustosa invece l’idea del gelato al gusto San Nicola della Gelateria Gentile di Bari: una edizione limitata di un gusto crema al miele con croccante di mandorle, nocciole e pistacchio.

Cosa comprare



Ma poi ci sono ciondoli, quadri ricamati, gessi e anche felpe morbide da indossare.

E hanno tutti in comune il volto di uno dei santi più famosi del mondo. Gli oggetti sono in vendita tutto l’anno, anche online. Ma è proprio in occasione della festa patronale dei baresi che gli artigiani hanno messo in mostra e in vendita la propria arte ispirata al santo di Bari. Ma c’è chi come Manuela Lorusso, giovane artista di Bari lo fa, come lei stessa racconta, solo per amore per il “suo santo”.

Manuela si diverte a ricamare foto e a dipingere dei gessetti.

«Sono devota dalla nascita a San Nicola – spiega l’artista – Amo il nostro patrono, amo Bari vecchia e non vedo l’ora ogni anno che arrivi la festa patronale in città. Sono barese nell’animo, adoro le tradizioni e tutto quello che è legato al nostro territorio». Quest’anno Manuela infatti ha dato vita al «San Nicola in technicolor. Un oggetto multitasking – racconta – Può essere una bomboniera per nascite e matrimoni, ma è ideale anche come regalo». I gessetti sono interamente dipinti e realizzati a mano. Le opere di Manuela sono online sui profili social dell’artista.



Parla di «amore, protezione e forza di san Nicola» anche Antonella Rubano, imprenditrice e titolare del negozio Macadam Centoventi di via De Giosa. Qui di gadget e, anche assai curiosi, se ne possono trovare davvero tanti. Si può scegliere tra le t- shirt e le felpe di San Nicola, opera dell’artigiana Carmela Palermo. Divertente la scritta stampata sul tessuto: «Sanda N’col pensaci tu». Ma poi ci sono ciondoli in ottone bagnati in oro artigianali, statue in ceramica fatte a mano di diverse dimensioni e le coloratissime calze con l’effige del patrono. “San Nicola è conosciuto in tutto il mondo – racconta Antonella – ed è per me un santo molto potente. Credo fortemente nella sua forza e sono consapevole del suo forte senso di protezione”. I gadget di San Nicola di Antonella sono tutti prodotti in Puglia.



Vende le coloratissime calze di San Nicola anche Benedetto Dabbico, fondatore della start up Apulianize. «San Nicola è il simbolo iconico della nostra Puglia», racconta. Le sue calze sono online dal 21 marzo. Sono fantasiose e molto divertenti.

Proprio nel corso della festa patronale Stefano Leonetti, presidente del Municipio 1 ha voluto ringraziare «tutti gli artigiani che con la loro dote naturale, contribuiscono a migliorare la nostra città. Grazie a loro ‘pezzi’ della nostra città arrivano in tutto il mondo. Non fermate mai la vostra creatività fatta di fede e amore», ha detto. Il presidente ha fatto riferimento in particolare all’associazione culturale SpaccaBari che fino al 22 maggio è in piazza Cattedrale, con i propri artigiani, per la mostra dedicata al santo patrono. Nel pieno centro storico sono in lustro le opere di tanti artisti, sculture in ferro, in pietra, dipinti, manufatti, bottiglie con la sacra manna. Ci saranno artisti all’opera da poter seguire nella creazione di souvenir.

