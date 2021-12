Covid, due artisti positivi al tampone. Rinviato il weekend di operette al Teatro Apollo

Due casi di contagio da Covid tra gli artisti della Compagnia Italiana di Operette. E la Camerata Musicale Salentina rinvia il weekend di operette in programma domani e domenica al Teatro Apollo di Lecce.

Stop alla programmazione prevista nel weekend

Nell'ambito delle misure di massima cautela adottate per contrastare la diffusione della pandemia, dopo la positività al tampone dei due artisti la Camerata ha disposto il rinvio delle recite de “La Vedova Allegra”, prevista sabato 4 dicembre, e di “Cin Ci Là”, programmata per domenica 5 dicembre.

La riprogrammazione delle date

Le nuove date di recupero delle due operette sono: Sabato 9 aprile 2022, ore 20,45 – La Vedova Allegra e domenica 10 aprile 2022, ore 18 – Cin Ci Là

I biglietti acquistati restano validi per le nuove date.

Rimborsi

Sarà possibile, in alternativa, chiedere il rimborso entro e non oltre martedì 21 dicembre 2021 con le modalità indicate qui di seguito. Per poter avere il rimborso, il biglietto dovrà essere restituito integro in ogni sua parte.