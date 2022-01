Terlizzi, furgoncino ad alta velocità contro tir in panne sulla provinciale. Morti due fratelli lucani, un ferito

Due morti e un ferito è il bilancio del tragico incidente che si è verificato nel Barese. Un furgoncino con a bordo due fratelli lucani si è schiantato contro un tir in panne sulla Provinciale 231 all'altezza di Terlizzi, in provincia di Bari.

L'incidente

Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Provinciale 231 in territorio di Terlizzi, nel Barese, in direzione Nord. Le vittime sono due fratelli di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza di 40 e 30 anni, dei quali non viene riferita l'identità. Il ferito è il conducente del furgoncino Fiat Qubo a bordo del quale viaggiavano i due morti, entrambi seduti sul lato destro del mezzo, uno al posto del passeggero anteriore e l'altro dietro di lui. Il ferito è stato portato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. I tre tornavano da lavoro.

APPROFONDIMENTI LECCE Scontro violento all'incrocio: feriti i conducenti. Un... SALENTO Moto contro auto, impatto fatale per un 32enne di San Pietro in Lama BARI Terlizzi, furgone contro tir in panne sulla provinciale: muoiono due...

A quanto si apprende il furgoncino si sarebbe schiantato con un tir che era fermo a bordo strada perché in panne. Il conducente del camion, illeso, era sceso dal mezzo quando il mezzo lo ha preso in pieno. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri per accertare la dinamica. L'ipotesi è che il conducente del furgoncino, che viaggiava ad elevata velocità, si sia accorto troppo tardi del tir fermo e abbia tentato di sterzare all'ultimo minuto non riuscendo a evitare l'impatto. Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.