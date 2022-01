Scontro violento all'incrocio: feriti i conducenti. Un automobilista in ospedale

C'è forse una precedenza non rispettata alla base del violento impatto tra due auto verificatosi questa mattina prima delle 10 sulla strada provinciale 7 che collega Lecce e Arnesano, all’altezza dell’incrocio con via Monteroni. L'incidente è avvenuto a poca distanza campus Ecotekne.

La dinamica e i soccorsi

A scontrarsi due auto che procedevano in direzioni opposte. A seguito dell'impatto entrambi i conducenti sono rimasti feriti. A prestare i primi soccorsi alcuni automobilisti che hanno assitito all'incidente e hanno allertato il 118. Per uno dei due automobilisti si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale di Scorrano in codice giallo. Conseguenze più lievi per l'altro conducente che ha rifiutato il trasporto. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Lecce per i rilievi del caso.