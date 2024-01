Crolla un muro. Tragedia sfiorata, strada chiusa alla circolazione

L'impressione, netta, è quella di una tragedia sfiorata. Del resto, basta guardarli quei blocchi di tufo rovinosamente crollati al suolo dal muro a secco perimetrale di una villa in via vecchia Ruvo, a Terlizzi. Per fortuna non c'era nessuno: adesso quel tratto di strada, con un'apposita ordinanza comunale, è stata chiusa alla circolazione.

Cosa è successo



Erano all'incirca le 16 di lunedì, quando in via vecchia Ruvo, nei pressi di via Camarelle, un rumore sordo, molto simile a un boato, ha richiamato l'attenzione di alcuni passanti: lo strato esterno del muro perimetrale di una proprietà privata, infatti, ha ceduto all'improvviso, ostruendo in parte la sede stradale, sommersa da una valanga di tufo e di terra. Numerose basole si sono staccate. Nessuno, fortunatamente, è stato colpito dalla caduta delle pietre, ma si è sfiorata la tragedia.

Diffida per la proprietaria della villa

Scattato l'allarme, sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Molfetta che hanno cercato di ripristinare le condizioni di sicurezza. L'area è stata dichiarata off-limits: il dirigente Felice Piscitelli, con un'apposita ordinanza, ha istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in via vecchia Ruvo, dal civico 23 fino all'incrocio con via Camarelle, e «fino al ripristino e alla messa in sicurezza dei luoghi».



La proprietaria della villa, infine, è stata diffidata «al ripristino e alla messa in sicurezza dello stesso muro», mentre continuano le verifiche statiche per tentare di capire come possa essersi originato lo smottamento. Una situazione dovuta probabilmente alle piogge cadute nelle ore scorse. Per fortuna, non c'era nessuno.



