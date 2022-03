Il sindaco di Bari Decaro positivo al covid. «Non ho sintomi, ci vediamo presto»

Non ha sintomi ma è positivo al covid. Il sindaco di Bari Antonio Decaro questa mattina ha dovuto rinunciare all'inaugurazione del parco ex Caserma Rossani atteso da 10 anni. Avrebbe dovuto tagliare il nastro del nuovo polmone verde della città, ma il virus lo ha costretto a restare a casa e collegarsi in remoto per la cerimonia di inaugurazione. «Sono positivo al Covid. Non ho sintomi e sto bene. Oggi per sicurezza, prima di partecipare all'inaugurazione tanto attesa del Parco Rossani, ho voluto fare un altro tampone. Non vi nascondo il mio rammarico, perché a voi non ho mai nascosto nulla. Ma forse doveva andare così. Forse è giusto che ad entrare per primi in quel parco, nel nostro parco, siano stati i cittadini. Questa inaugurazione è innanzitutto la vostra», ha detto ai suoi concittadini presenti al parco.



APPROFONDIMENTI IL CASO Castellaneta, aggredito il sindaco (anche presidente della Provincia... BARI Sport e percorsi fitness: ecco il parco della caserma Rossani....

Castellaneta, aggredito il sindaco (anche presidente della Provincia di Taranto). Finisce in ospedale

L'annuncio: «Sono positivo al covid»

«È toccato anche a me, sono positivo, non ho sintomi ma avendo avuto contatti stretti in ufficio in questi giorni stamattina ho voluto un ulteriore tampone e sono risultato positivo. Sto bene e ci vediamo tra qualche giorno», ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Decaro collegato da remoto agli amplificatori del parco della ex caserma Rossani. «Credo che alla fine doveva andare così - ha detto - , avevamo scelto un giorno simbolico, che è il giorno dell'inizio della primavera, per l'inaugurazione del parco dell'ex caserma Rossani e alla fine l'hanno fatta i cittadini di Bari, quei cittadini che con tanto entusiasmo e tanta determinazione avevano già aperto quel posto un pò di tempo fa per la prima volta, i cittadini del comitato Rossani e quelli che si sono appassionati in questi anni, sono stati le sentinelle di quest'opera, i progettisti, i controllori, gli esecutori dell'opera, qualche volta critici ma i primi a gioire per ogni passo in avanti».

Sport e percorsi fitness: ecco il parco della caserma Rossani. Decaro: «È un sogno»

«Sono stati i cittadini la forza di questo percorso - ha aggiunto Decaro - e sono contento di affidare alle loro cure e nelle loro mani il parco della città che abbiamo inaugurato oggi e che hanno inaugurato loro e forse doveva andare proprio così. Oggi la città di Bari ha un nuovo parco e io sono orgoglioso che a inaugurarlo siano stati i cittadini».