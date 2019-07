Scontro fra camion e auto lungo la statale “Adriatica”: un morto. Traffico bloccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un terribile incidente ha coinvolto due mezzi pesanti e un'auto lungo la statale 16 “Adriatica”, provvisoriamente bloccata all'altezza di Bisceglie.Nel sinistro, due persone sono rimaste ferite ed un’altra ha perso la vita.Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su viabilità complanare allo svincolo di Bisceglie Nord per i veicoli diretti verso Otranto e allo svincolo di Bisceglie Centro per i veicoli diretti verso nord. Ci sono anche i medici del 118, i vigili del Fuoco e la Stradale per i rilievi del caso.