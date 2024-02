Foggia, 20enne muore dopo lo scontro fra due auto: chiusa la strada

Un incidente mortale si è verificato sulla strada statale “ Variante di Volturara”, a seguito di uno scontro fra due auto. A quanto si apprende una è la vittima del sinistro, una ragazza di 20 anni della provincia di Benevento. Ferito il conducente dell'altra auto, un uomo di 59 anni. Un tratto della strada è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, nel comune di Volturino, in provincia di Foggia.

Le indagini

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per effettuare i rilievi, stabilire cause e responsabilità, ma anche per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.