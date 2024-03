Operazione strade pulite: via i rifiuti dalle statali di Puglia. Ecco le arterie interessate

Strade pulite: è infatti iniziata l'attività di rimozione dei rifiuti sulle strade statali. “Siamo lieti dell’attività di rimozione dei rifiuti da parte di Anas, che ha competenza per la pulizia sulle strade statali e che abbiamo incontrato in più riunioni al fine di sollecitare il ripristino del decoro delle suddette strade. Solo con la collaborazione istituzionale, a più livelli, si possono raggiungere risultati concreti per il bene della comunità”, ha dichiarato con soddisfazione l’assessora all’ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio.

Ecco la lista delle strade interessate in tutte le province della Regione.

Scorri le slide