Rifiuti abbandonati sul litorale, il sindaco sbotta: «Porci! Depositeremo una denuncia penale, ci costituiremo parte civile»

«Porci!» È diretto il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna, amareggiato per gli atteggiamenti di inciviltà registrati nelle ultime ore lungo il viale Marinai d’Italia di Chiatona, la zona di competenza dell’Ente comunale palagianese. Il sindaco – attraverso i social - mostra foto, coprendo per privacy elementi riconducibili a chi (direttamente o tramite terzi) abbia potuto abbandonare un insieme di rifiuti sul lungomare.

«Ora diteci se questo scempio può avere un senso, se dipenda dalla buona - o dalla cattiva - politica, se è possibile tollerarlo in un’epoca in cui i servizi garantiscono il ritiro di rifiuti ingombranti direttamente a casa. A Chiatona no! A Chiatona – attacca il primo cittadino - ci sono ancora porci che consapevolmente violano ogni possibile regola civile e penale. Abbandonano ogni schifezza per strada, peraltro con un livello di attenzione così inconsistente, che se avessero messo la firma avrebbero fatto prima».



Questo comportamento incivile e irresponsabile, in effetti, non ha alcun senso e non può essere giustificato in nessun modo.

Dipende dalla mancanza di educazione civica e rispetto per l'ambiente. In un'epoca in cui i servizi di raccolta dei rifiuti sono facilmente accessibili, è assolutamente inaccettabile che qualcuno scelga di abbandonare i propri rifiuti per strada. Chiunque si comporti in questo modo dimostra un totale disprezzo per il proprio territorio e per coloro che lavorano per mantenerlo pulito. «Ovviamente sono partite le indagini, depositeremo una denuncia penale, ci costituiremo - nel caso - parte civile. Non è possibile tollerare tutto ciò, le "fototrappole" speriamo forniscano le riprese dirette del reato commesso. Ad ogni modo gli elementi abbandonati dagli sciagurati basteranno a completare le indagini. Le multe sono salatissime. Ma è possibile che dobbiamo ancora rincorrere questi essere incivili? Magari sono gli stessi che di giorno criticano il lavoro svolto dagli operatori e – conclude Lasigna - di notte smontano un intero monolocale abbandonandolo a corredo della nostra marina».