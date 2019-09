Auto fuori strada in curva: muoiono due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico incidente nel Tarantino. Un'Opel Astra con a bordo due giovani di Massafra è finita contro un albero d'ulivo: morti sul colpo i due occupanti. L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo, intorno alle 13.30, sulla provinciale che collega Massafra a Chiatona, in contrada Pezzarossa. Non si conoscono ancora le cause. Sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118 per i controlli di rito. L'auto è finita fuori strada all'altezza di una curva, sbattendo contro un palo e un ulivo e ribaltandosi più volte.Tragedia sfiorata, invece, sulla statale 106 ionica, vicino Ginosa Marina. Un autotreno carico di rifiuti ha travolto - per cause ancora da accertare - un furgone Anas in sosta a bordo strada. Ferito l'operaio di 20 anni che era a bordo. Il camion è uscito fuori strada e si è ribaltato.