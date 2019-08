Malore mentre è in acqua, un sessantenne perde la vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un malore mentre era in acqua. Così ha perso la vita questa mattina un uomo di circa 60 anni sulla spiaggia di Chiatona, marina di Massafra. Inutili i soccorsi, che pure sono stati allertati tempestuvamente, per il bagnante non c'è stato nulla da fare. Si era immerso intorno alle 8,30 quando appunto si è sentito male. Trasportato a riva, i soccorritori hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare.