Viaggio sulla Bradanico-Salentina: 90 chilometri fra paesi e pericoli

«Nel 2000 le auto voleranno». Chissà cosa penserebbe oggi chi negli anni '50 ci credeva per davvero. Gennaio 2024, ma quali auto volanti? In Puglia per andare da Lecce a Taranto – e viceversa – servono quasi due ore per 88,5 chilometri. Altro che Futurama, previsioni di autostrade in cielo o Shinkansen, i treni a 330 chilometri all'ora in Giappone: la Bradanico-Salentina, la strada che collega i due capoluoghi di provincia, è la stessa, o quasi, di cinquant'anni fa. Due centri nevralgici della Puglia del Sud collegati a fatica. L'alternativa è passare per Brindisi, allungando in maniera notevole (circa 25 km) il percorso e quindi il dispendio di carburante, ma risparmiando sul tempo. Quella soluzione, però, non serve i paesi che sono sul tracciato attuale. O inventare un'altra soluzione di fortuna, che viene persino consigliata da Google Maps: passare per San Pancrazio e Mesagne, ad esempio, con una sorta di zig zag che in altri casi sarebbe ritenuto una follia.