Sanità, all'ospedale riprendono i trapianti di cornea con il microscopio in 3D

Trapianti di cornea e tecnologie all'avanguardia, come il microscopio operatorio 3D. L'Oculistica dell'Ospedale «Santa Maria degli Angeli» di Putignano arricchisce l'offerta di prestazioni sanitarie d'eccellenza. Il 2 novembre scorso, infatti, l'équipe diretta dal dott. Giovanni Colonna, responsabile dell'Unità operativa semplice a valenza dipartimentale, ha ripreso ad eseguire gli interventi di trapianto di cornea per varie patologie.

«Il trapianto - spiega Colonna - è stato operato utilizzando il microscopio 3D. È una tecnologia che abbiamo voluto fortemente, prima in assoluto nel Sud Italia assieme a quella in dotazione all'Oculistica dell'Ospedale Di Venere di Carbonara che rappresenta il futuro della chirurgia oftalmica. Si effettuano interventi non più guardando nell'oculare del microscopio, con evidenti vantaggi ergonomici, ma guardando il campo operatorio direttamente su un maxi-schermo da 50 pollici, ottenendo così risultati eccezionali sia in termini di velocità di esecuzione e miglioramento delle performance chirurgiche sia in termini di miglior recupero funzionale da parte del paziente. Il trapianto, inoltre, è stato eseguito in regime di One Day Surgery: il paziente, in nemmeno 24 ore, è stato operato ed è tornato a casa».

Il potenziamento del reparto

È l'ultima tappa del percorso di potenziamento della Uosvd Oculistica di Putignano, culminato nel maggio scorso con la completa ristrutturazione del reparto che assume ora la funzionalità e le caratteristiche di un centro nuovissimo e adeguato agli standard di ospitalità e di diagnosi e trattamento di tutte le patologie oftalmiche. Da maggio ad oggi sono state erogate 5.000 prestazioni ambulatoriali di terzo livello con esami di diagnostica per patologie retiniche, mediche e chirurgiche, diagnostica per patologie vascolari e glaucoma. Sono stati effettuati, in particolare, circa 1.000 interventi chirurgici di varia complessità