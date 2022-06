Brindisi, chirurgia ferma: solo urgenze. Sanità bloccata da emergenze e vertenze

Le operazioni chirurgiche programmate sospese per carenza di sangue. Garantite le urgenze. Mancano, però, anche i medici. Così come anche il numero dei radiologi, e di altre professionalità sanitarie, risulta insufficiente. E poi le vertenze legate all’emergenza del 118, tra riduzione dei servizi di primo pronto intervento, l’accordo non ancora chiuso con le associazioni di volontariato, le possibili dimissioni di massa dei medici in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati