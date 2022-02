Un San Valentino tra i vicoli di Ruvo di Puglia: e arriva anche Barbie con i suoi amici

Ruvo di Puglia si trasforma nella città degli innamorati. E per San Valentino, grazie all'aiuto dei cittadini del comune pugliese, le strade del paese sono state decorate con cuori e messaggi d'amore. All'evento, che prende il nome di "Apriti Cuore", dall'omonima canzone di Lucio Dalla, ha partecipato anche Barbie.

Non si ferma il progetto di Barbie in Town, che nasce dall'idea di Gabriele Del Buono e Pietro Milella che hanno ideato il format di promozione turistica del territorio che si sposa con l'icona fashion per antonomasia.

E dunque anche Barbie con tutti i suoi più cari amici ha voluto fare un salto nella bella Ruvo per scoprirne vicoli e vicoletti addobbati per la festa degli innamorati e immortalati nei selfie.

«San Valentino è alle porte, perché non festeggiarlo a Ruvo di Puglia quest'anno? - si legge nel post Instagram - Abbiamo accettato l'invito degli amici di weareinruvodipuglia e ci siamo immersi in un clima di romanticismo, artigianato e condivisione con l'iniziativa 'Apriti Cuore' che ha coinvolto tutto il centro storico».



Il progetto - spiegano sui social - prende il nome da una canzone del grande cantautore Lucio Dalla, e sono tante le cittadine e i cittadini che hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro artigianalità e la voglia di fare per donare alla città una veste insolita, per lasciare dei messaggi che parlino dell’amore in tutte le sue forme.



«Nella presentazione del progetto lungo le vie del nucleo antico troverete installazioni luminose sospese, 4 dipinti - postazioni selfie, 2 postazioni selfie luminose nelle piazze principali, Arco del Bacio, Arco LGBTQ+, musica in città e vetrine a tema».

L'iniziativa prende il via oggi, 11 febbraio, ma andrà avanti fino al prossimo 2 marzo.