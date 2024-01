Barbie farà da Cicerone per scoprire la città

«Barbie che ci fai a San Giorgio Ionico?». Non serve stropicciare gli occhi ma per la gioia di grandi "a la page" e di bambini innamorati della bambola in rosa, salita agli onori delle pellicole cinematografiche ( e non solo) sarà proprio lei, Barbie, a fare da cicerone a probabili visitatori attraverso le bellezze paesaggistiche del comune sangiorgese, Tagghiate su tutti.

L'iniziativa

Si tratta di un'iniziativa promozionale, creativa, che cavalca l'onda dei tempi moderni e che mira soprattutto a far amare oltremodo il proprio territorio.

Non a caso l'operazione ha per titolo " Scopri...amo San Giorgio " e andando già sul sito dell'ente sarà possibile inquadrare il codice e fare un giro virtuale. Ma non solo.

«Il progetto - spiegano dall'ente comunale - nasce da una proposta pervenuta, incentrata su una campagna promozionale del territorio che verrà riproposta ciclicamente, innovativa anche per la particolare guest star che farà da cicerone in questo viaggio virtuale, ossia Barbie, la bambola più amata dai bambini: realizzazione di foto, reel e video dei luoghi di maggior interesse per campagna web e social (facebook, instagram e tik tok); realizzazione mini guida turistica da pubblicare sul web. Gli alunni delle scuole sangiorgesi, prendendo spunto da questo lavoro, e accompagnandosi al loro “migliore amico” - si aggiunge - potranno realizzare disegni, foto, poesie rappresentativi della nostra terra. Il loro “punto di vista” sarà oggetto di un contest artistico con apposito concorso. E’ possibile visualizzare contest fotografico con annessa guida turistica realizzata da Barbintown al seguente link: :https://barbieintown.altervista.org/san-giorgio-ionico/».

A margine dell'iniziativa si può commentare che anche questa scelta contribuisce a diffondere, soprattutto tra le nuove generazioni, la passione per il proprio paese e in tal senso il fine giustifica i mezzi.

Barbie è personaggio che ha attraversato lunghi decenni e sulla quale non sempre si sono ritrovati all'unisono i commenti di condivisione anche se in parte, il celebre film arrivato anche nel multisala Casablanca, ha prodotto una nuova visione e contestualmente una nuova prospettiva di analisi sociologica che la avrà anche rinforzata come gradimento e come pervasività di messaggio.

In conclusione va aggiunto che sembra essere propizio in questo momento storico del paese l'incontro con i personaggi storici della fantasia. E' ancora visitabile, infatti, la mostra su Pinocchio il cui titolo è (nemmeno a dirlo) Pinocchio incontra San Giorgio.