Le parole più ricercate su Google nel 2023: protagonista anche la Puglia. Ecco la lista

C'è un po' di Puglia nella parole più ricercate su Google nel 2023: tra i nomi degli attrici più ricercate c'è Luisa Ranieri, protagonista di "Lolita" la fiction Rai campione di auditel interamente girata a Bari (e in attesa della terza stagione). Ma è tra le ricette più ricercate che si trova la sorpresa: il dolce pugliese, le tette delle monache di Altamura, città della Murgia barese - conosciute anche come “Sospiri” secondo la ricetta tradizionale di Bisceglie.

E dunque come ogni ail motore di ricerca rivela le parole più ricercate che dettano una sorta di trend del mondo digitale, le tendenze che offrono una fotografia dell'interesse degli utenti della Rete. In base ai dati diffusi da Google Trends, le parole più cercate su Google 2023 sono divise per argomenti.

