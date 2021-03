La Barbie in giro per la Puglia: un'idea da promozione turistica

Festeggia il 62imo compleanno domani, ma è ancora una ragazzina. E se ne va in giro per la Puglia, su s giù per il Salento, da Gallipoli a Otranto, mettendosi in posta al mare e davanti al barocco leccese. Poi va verso nord fino alla città bianca di Ostuni e tra i trulli di Alberobello. Non sta ferma un attimo, lei è Barbie e il suo è un viaggio itinerante tra le bellezze pugliesi. A immortalarla nel suo tour soprannominato Barbie in town sono Gabriele Del Buono e Pietro Milella che hanno ideato questo format di promozione turistica del territorio che si sposa con l'icona fashion per antonomasia.



«Un viaggio alla scoperta delle meraviglie della Puglia»: è così che i creatori Gabriele e Pietro definiscono il loro progetto che parte da Bari, loro città di origine, e attraversa la regione da Polignano ad Alberobello, passando per il Salento e il Gargano, a toccando le province di Taranto e Brindisi. «Ora puntiamo alle città di Taranto, Brindisi e Foggia. Non appena questa pandemia ci permetterà di tornare a viaggiare ricominceremo il nostro tour» dicono. «Ci piace viaggiare e ogni volta che possiamo partiamo, poi un giorno abbiamo deciso di portare con noi una delle Barbie e scattarle delle foto. È così che nasce il progetto», sostiene Gabriele.

Un viaggio che racconta la nostra regione tra luoghi di storia, di cultura, di culto religioso, fino alle mete più amate dai turisti. «Il nostro scopo è quello di raccontare la Puglia in modo diverso, affiancando ai luoghi più amati quelli più nascosti e sconosciuti ai più, con l'ausilio di una modella d'eccezione, Barbie» dicono. Una brand identity forte, scelta dai due ragazzi pugliesi per narrare, viaggiare e descrivere la Puglia in un modo molto diverso dal solito. L'idea nasce per caso. Dopo anni di collezionismo di Barbie e numerosi contest fotografici sui social, sorge l'esigenza di trovare una dimensione nuova per fotografare Barbie, ma anche il desiderio di raccontare la Puglia da una nuova prospettiva. Due passioni che si uniscono. Perché in realtà di Barbie ne hanno più di 200, e hanno anche Ken.

«Lo spazio per la nostra collezione non basta più, e inizialmente ne usavamo 2 o 3 come principali personaggi per il nostro tour, poi ne abbiamo ingaggiate altre perché sono molto piaciute al pubblico» spiega Gabriele. Si passa dalla bambola classica a quella che rappresenta diverse etnie, fino a quella più bassa a quella molto alta, le Barbie filiformi e quelle curvi, fino alle disabili», aggiunge Pietro. Insomma, la bambola più amata di sempre da generazioni di bambine e collezionisti, protagonista di scatti iconici come una cartolina, ma anche un originale foto-diario di viaggio a misura di Instagram e social.

