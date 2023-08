Il quartiere San Pio di Bari diventa una discarica a cielo aperto: l'intervento straordinario per la pulizia

Montagne di rifiuti, buste di spazzatura e ingombranti di ogni tipo abbandonati nel quartiere San Pio a Bari. Questa mattina gli operatori di Amiu sono intervenuti in via Tolleranza, per una pulizia straordinaria: una vera e propria discarica a cielo aperto, già interessata anche da incendi.

La rimozione dei rifiuti e le indagini della Polizia

Con una pala meccanica i rifiuti sono stati separati e poi rimossi, poi una una spazzatrice ha completato la pulizia dell'area.

Gli operatori hanno ripulito anche anche l'area di via Della Lealtà, caratterizzata dalla presenza di ingombranti a ridosso delle abitazioni. Inoltre, gli agenti della Polizia locale hanno esaminato il contenuto dei sacchetti per risalire ai responsabili degli abbandoni illeciti per eventuali sanzioni.

Le dichiarazioni del presidente di Amiu

San Pio è uno dei quartieri della città in cui Amiu ha attivato il servizio di raccolta porta a porta. "Un servizio che funziona bene in questo Municipio - ha detto il presidente di Amiu Paolo Pate partecipando alle operazioni - Ma purtroppo ci sono anche sacche di resistenza, cittadini che non rispettano le regole, e questo non va affatto bene. Questo purtroppo - ha aggiunto ate a proposito della situazione in via Della Tolleranza - è diventato un luogo in cui i cittadini stessi buttano di tutto. Amiu si sforzerà di riportare le regole in campo, con l'aiuto della Polizia locale, ma senza la collaborazione dei cittadini non andiamo da nessuna parte". Nei giorni scorsi, Amiu è già intervenuta in altre zone della città, come il quartiere San Paolo, e il quarto Municipio, con Ceglie e Loseto.