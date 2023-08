Lavatrice abbandonata alla fermata del pullman in pieno centro: lo scatto virale

“Povera lavatrice. L’hanno lasciata a piedi, si sono dimenticati di lei e, per tornare a casa, è stata costretta ad aspettare il bus al capolinea di piazza Moro.

Magari è pure senza biglietto…

Oppure, molto più probabilmente, i suoi proprietari l’hanno già sostituita con un modello più nuovo, più performante, lasciandola lì, in pieno centro, davanti a tutti, umiliandola”.

Amiu Puglia sceglie un post ironico, amaramente ironico, per denunciare l'ennesimo atto di menefreghismo degli sporcaccioni a Bari. Alcuni incivili hanno pensato bene di lasciare una lavatrice in pieno centro alla fermata del bus.



“Incivile irriconoscente, ti sarebbe bastata una semplice telefonata e ci avremmo pensato noi - conclude il post -Invece ti è sembrato più semplice lasciare un elettrodomestico per strada, tra le altre cose rendendo meno agevole la salita sul bus ai tuoi concittadini, senza alcuna logica, senza alcun rispetto.

Per fortuna appartieni a una minoranza che si assottiglia ogni giorno di più. La Bari per bene, la città virtuosa, quella che segue le regole cresce quotidianamente.

Ed è la Bari che ci piace”.