Riufiuti nella città vecchia, multa da 600 euro dopo lo sfogo del sindaco

Ha avuto una multa da 600 euro il cittadino che nei giorni scorsi aveva lasciato decine di mobili e di rifiuti in vico dei Gesuiti a Bari Vecchia. L'uomo è stato individuato dalla polizia locale e una volta rintracciato ha fatto mettere a verbale: "Dite al sindaco che sono stato io".

Lo sfogo del sindaco Decaro

Nei giorni scorsi il sindaco Antonio Decaro ha pubblicato sui social uno sfogo in diretta, proprio davanti a quei cumuli di rifiuti abbandonati tra i rifiuti. Il sindaco aveva minacciato persino di non rimuovere nulla finché il responsabile non sarebbe stato individuato.

"Questo è successo dopo il mio sfogo di qualche giorno fa, anche diretto ai residenti della zona che si rifiutavano di dire quello che avevano visto - ha detto oggi il sindaco -. Oggi, dopo aver notificato le sanzioni, l’Amiu ha rimosso tutto e questo posto è tornato come dovrebbe essere. Ma non è così che deve funzionare, non è possibile che si debba comprendere quanto sia sbagliata un’azione di questo tipo solo se arriva il sindaco a fare rumore".

Il sindaco invita i cittadini a denunciare, anche anonimamente. "Quello che ho fatto io qualche giorno fa possono farlo tutti, anche in forma anonima. Tutti dobbiamo denunciare chi scarica abusivamente ingombranti agli angoli delle strade o vicino a un cassonetto - continua - Noi continueremo con i controlli e le sanzioni per chi abbandona rifiuti e per chi si rivolge ai cosiddetti “svuotacantine” per liberare le proprie case. Perché se è vero che l’Amiu deve migliorare il servizio è anche vero che questo non autorizza nessuno a trattare la città come una discarica a danno di tutti".