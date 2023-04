Ronn Moss in Puglia: al corteo storico Ridge è un re

Ridge è proprio innamorato della Puglia. Il famoso attore nonché ex protagonista di Beautiful, Ronn Moss, è tornato nella sua amata terra d'adozione: in occasione della storica e secolare Fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia, arrivata alla sua 729esima edizione, il principale protagonista la figura del re del corteo medievale è stato proprio la star Ronn Moss.

Come da tradizione la cerimonia inaugurale ha visto sfilare il corteo storico dell’associazione Giovanni di Montfort, partito alle ore 15:45 dalla Scuola San Giovanni Bosco e arrivato alle 16:50 a Palazzo di Città.