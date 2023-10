Il 13 ottobre come se fosse agosto: in Puglia spiagge piene per tintarella e bagno

Spiagge piene quasi come se fosse piena estate: 13 ottobre o 13 agosto? Sarà per le temperature alte, o perché godersi un bagno senza caos e problemi di parcheggio è davvero un privilegio unico. Tra ieri e oggi, però, in tanti hanno deciso di trascorrere qualche ora al mare, in spiaggia, senza il caos di agosto ma con una temperature mite e l'acqua neppure troppo freddo.

Da Gallipoli e da Lecce, fino a Bari, dove la spiaggia di Pane e Pomodoro era affollata come se fosse un giorno di inizio o fine estate. La temperatura che si avvicina ai 30 gradi di sicuro ha aiutato. E allora questo 13 ottobre sembra 13 agosto.