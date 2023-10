Scatta l'ora solare 2023? Quando spostare la lancetta dell'orologio

Nel 2023 il cambio dell'ora avverrà nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, quando le lancette dell'orologio andranno indietro di un'ora alle 3 del mattino, diventando le 2. Il passaggio dall'ora legale a quella solare garantisce un'ora di sonno in più ma comporta un'ora in meno di luce durante le giornate successive. Ma perché questo procedimento? L'intento originale dell'ora legale era risparmiare energia sfruttando al meglio la luce solare. In Italia, per esempio, l'ora legale è in vigore dal 1966 e ha portato a un risparmio totale di circa 10,9 miliardi di kWh dal 2004 al 2022, comportando anche un risparmio economico di circa 2 miliardi di euro per i cittadini. Negli ultimi anni però c'è stato un crescente dibattito sull'abolizione dell'ora legale, poiché i suoi effetti sulla salute e il risparmio energetico non sono precisi e uguali per tutte le regioni dell'Unione Europea. Ora solare, quando scatta a ottobre? La novità nel 2023