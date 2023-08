Tassa di soggiorno a Bari: da 1,50 a 4 euro per una notte in B&b e case vacanza

Da un minimo di un euro e 50 per le strutture fino a 2 stelle ad un massimo di 4 euro per i cinque stelle. La giunta comunale di Bari ha varato le tariffe della tassa di soggiorno, che entrerà in vigore presumibilmente ad ottobre. Dopo l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale, è toccato all’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Decaro deliberare le tariffe: si pagherà a persona, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nel corso dell’anno solare.

L’imposta avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata dal ministero dell’Economia e delle Finanze entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale. Quindi se il ministero dovesse procedere alla pubblicazione entro agosto, potrà partire già da ottobre.

Le tariffe

Nel dettaglio le tariffe riguarderanno tutte le strutture, alberghiere e non. Per le alberghiere si parte da un euro e 50 per gli alberghi ad 1 e 2 stelle e per le residenze turistiche alberghiere sempre a due stelle, 2 euro per i tre stelle, 3 euro per i 4 stelle e 4 euro per i cinque stelle e i 5 stelle lusso. Per l’extralberghiero il Comune ha accolto la richiesta di Confindustria di equiparare tutte le strutture a 2 euro. Quindi per gli affittacamere, gli alloggi agrituristici, i bed and breakfast, le locazioni brevi, le case vacanza, i campeggi a 3 stelle, gli ostelli, i villaggi turistici a 3 stelle si pagherà 2 euro. Si pagherà un euro e 50 per i campeggi a una e due stelle, 3 euro per i 4 stelle. Stessa divisione per i villaggi turistici, sempre in base alle stelle.

«Abbiamo fatto un ulteriore passo nel lungo percorso che ci ha portati ad approvare un provvedimento molto importante per la città di Bari – spiega l’assessore al Turismo Ines Pierucci -. Dopo un lunghissimo lavoro, fatto di concerto con tutti i soggetti presenti al tavolo delle associazioni di categoria del settore che hanno voluto collaborare, abbiamo approvato le tariffe relative ai soggiorni nelle strutture ricettive».

Il Comune ricorda di aver accolto la proposta dell’equiparazione della tassa sulle strutture extralberghiere a 2 euro comprese le locazioni brevi, in linea con quanto accade in tutte le città italiane che hanno istituito l’imposta. «In attesa della pubblicazione da parte del ministero – continua Pierucci - auspichiamo l’entrata in vigore entro ottobre così da valorizzare la presenza turistica già per il periodo a cavallo tra Natale e Capodanno che negli anni scorsi ha fatto registrare una notevole presenza di turisti».

Nel frattempo – annuncia sempre l’assessore - continueranno i controlli e le operazioni della task force comunale per il contrasto all’abusivismo nelle strutture ricettive.

Sono stati otto i bed and breakfast o affittacamere scoperti e chiusi in quanto completamente abusivi. Sono state invece 252 le violazioni contestate a vario titolo (mancata comunicazione dei prezzi minimi e massimi previsti, omessa esibizione della scia, numero posti letto superiore a quello dichiarato); 16 gli avvisi di avvio di procedimento per irregolarità nella presentazione della Scia. In totale le ispezioni sono state 116 da febbraio a luglio.

Al 18 febbraio le strutture alberghiere censite erano 1.790: a distanza di cinque mesi sono diventate 2.275: ben 485 proprietari di bed and breakfast o affittacamere hanno deciso di regolarizzare la loro posizione.

«In questi anni in cui il turismo a Bari è cresciuto – conclude Pierucci - abbiamo constatato di quanto l’offerta culturale rappresenti una importante attrazione per la scelta della destinazione, se programmata per tempo.

I biglietti del concerto di Robert Plant, ad esempio, che si terrà a Bari il primo settembre sono stati acquistati da tutta Europa e dagli Stati Uniti, a dimostrazione di quanto una città come Bari possa essere scelta come le grandi città per delle occasioni culturali internazionali».