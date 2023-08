Il comune di Bari approva le tariffe per la tassa di soggiorno: fino a quattro euro al giorno a persona

La Giunta comunale di Bari ha approvato le delibere con le tariffe della tassa di soggiorno. Nel capoluogo pugliese i prezzi oscilleranno fra 1,50 e 4 euro al giorno a persona, in base alla tipologia di struttura. In una nota, il Comune di Bari spiega che la tassa, «è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture». Inoltre, l'imposta verrà applicata per un massimo di quattro giorni consecutivi nel corso dell'anno solare.

Le varie tariffe in base alla struttura

Per gli alberghi si parte da 1,50 euro al giorno per le strutture a una stella, e arriverà fino a 4 euro per gli hotel aventi cinque stelle lusso.

Le strutture extra alberghiere avranno delle tariffe di 1,50 euro per i villaggi turistici a due stelle e i campeggi a una o due stelle. Una trassa di 3 euro per le tipologie a quattro stelle. La tassa di soggiorno si applica anche ad appartamenti e case vacanza. «Abbiamo accolto la proposta dell'equiparazione della tassa sulle strutture extralberghiere a due euro comprese le locazioni brevi - spiega l'assessora comunale al Turismo, Ines Pierucci - in linea con quanto accade in tutte le città italiane che hanno istituito l'imposta nelle nostre medesime modalità». «Auspichiamo - conclude - l'entrata in vigore entro ottobre così da valorizzare la presenza turistica già per il periodo a cavallo tra Natale e capodanno che negli anni scorsi ha fatto registrare una notevole presenza di turisti».

Gli esenti dal pagamento

Non pagheranno la tassa: i residenti a Bari, i ragazzi under 14, i malati e coloro che assistono degenti ricoverati, le persone con disabilità beneficiarie dell'indennità di accompagnamento e un loro accompagnatore.