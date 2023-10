Luna Piena di sabato 28 ottobre: eclissi parziale, a che ora e dove vederla

Il 28 ottobre 2023 sarà un giorno da segnare sul calendario: a partire dalle 21:36, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, si potrà assistere infatti a un'eclissi parziale di Luna. Giove poi, il più grande del sistema solare, brillerà nelle vicinanze del nostro splendido pianeta. Le eclissi lunari si verificano quando l'ombra della Terra cade in modo totale o parziale sulla Luna, e ciò accade solo quando la Luna e il Sole sono opposti rispetto alla Terra, in fase di plenilunio, come accadrà proprio il 28. L'eclissi in questo caso sarà parziale, con la Luna che si oscurerà di circa il 12% nella parte inferiore.

Sebbene non sia un oscuramento totale, sarà comunque uno spettacolo affascinante.

In aggiunta, sarà possibile ammirare Giove, in una magnifica congiunzione. Una congiunzione si verifica quando due oggetti celesti sembrano vicini tra loro nel cielo. Da notare che Giove sarà quasi all'opposizione (prevista per il 3 novembre), quindi sarà particolarmente luminoso. Al mattino, poco prima dell'alba, sarà possibile osservare Venere, il pianeta più luminoso del cielo, a est. Ottobre, tra l'altro, è il mese dedicato alla Luna celebrata lo scorso 21 con la Giornata Mondiale della Luna. Questa è un'iniziativa globale per promuovere l'osservazione telescopica del nostro satellite, e l'Italia è nota per il grande numero di partecipanti. L'Unione Astrofili Italiani è partner ufficiale di questa iniziativa.