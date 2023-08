La bellezza della Super Luna: il primo scatto dal Salento. E tra 30 giorni si replica

«Mi piace pensare che la luna è lì, anche se io non guardo», ebbe a dire un giorno Einstein in polemica con la visione del mondo della Meccanica Quantistica. Ma voi stasera, con tutto il rispetto per il sommo genio, non limitatevi a pensarla. Uscite sul tardi a spiare la bella Selene quando, svettante nel cielo, essa vi si presenterà più grande e lucente che mai: una superluna.

Diciamo subito che lo spettacolo non è né raro né ammantato di mistero: due caratteristiche che rendono gli eventi, celesti e non, particolarmente ghiotti per coloro che amano l'inconsueto e l'arcano. Si tratta solamente di uno spettacolo bello a vedersi che però ci rimanda alle antiche radici celesti della civiltà umana, a quel cordone ombelicale che per millenni ha legato la nostra specie al firmamento e ai fenomeni periodici o transienti che su di esso si manifestano, facendoci credere che lo scintillante carillon fosse stato ideato per noi.

Ma come nasce una superluna? Per avere una luna grande e brillante occorre che essa mostri l'intera sua faccia ben illuminata (il che dipende dalla posizione del sistema Terra-Luna rispetto al Sole) e che simultaneamente si trovi alla minima distanza dalla Terra (il che dipende dalla posizione dell'astro sull'orbita geocentrica fortemente allungata). Poiché le fasi lunari hanno un periodo (mese lunare) diverso da quello del semplice moto orbitale (mese siderale), ogni luna piena appare differente dalle altre. Le sue caratteristiche vengono infatti dettate dalla distanza dal primario a cui nell'occasione si trova l'astro: una distanza che è compresa tra il perigeo e l'apogeo e che può variare di ben il 12%. Condizioni favorevoli per una luna piena più grande della media si verificano da 4 a 6 volte l'anno. Più raramente, fase e distanza si trovano in coincidenza quasi perfetta, e allora, come stasera, il risultato è una superluna.

Blue Moon

Val la pena di guardarla, splendida e incombente, lasciando che le emozioni prendano per un momento il sopravvento sulla ragione e ci insinuino quelle stesse ancestrali paure e speranza che hanno accompagnato per millenni il culto della Luna.

Sarà un modo per ritrovare quell'animalità delle origini che va sempre più scarseggiando in un mondo di incombente intelligenza artificiale e di perdurante bestialità.

La Luna sul Castello Carlo V di Lecce

E non vi disperate se gli impegni o il maltempo dovessero dispettosamente calare il sipario sullo spettacolo offerto dalla stella Diana. Tra 30 giorni ci sarà una replica anche più intrigante: una seconda luna piena nell'arco del mese di agosto, grande e lucente come quella di stanotte. L'evento è doppiamente raro in quanto non accade spesso che due lune piene si succedano nello stesso mese. Quando capita, gli americani, di cui oggi copiamo tutto, persino il gergo delle loro tradizioni, chiamano la seconda col nome di "luna blu", forse per rimarcare con un colore improbabile l'improbabilità del fenomeno. Insomma, questo agosto così strano, annunciato da terribili cataclismi metereologici, si incornicia tra due superlune. Sarà un buon segno?

Vi ricordate la bella canzone di Sinatra: "Blue Moon, mi hai visto da solo, senza un sogno nel mio cuore, senza un amore mio". Non è davvero necessario essere disperati per accompagnarsi alla Luna. Ma attenti "all'influenza (di Diana)", ammonisce Otello, pronto a impazzire di gelosia: "quando ella discende più vicino alla terra che non suole, offusca le menti degli uomini". Più offuscate di così, verrebbe da dire guardando a quanto accade attorno a noi E comunque, sempre Shakespeare ci ricorda per bocca di Giulietta che "è folle l'uomo che parla alla luna, ma è stolto chi non le presta ascolto". Dunque, buona superluna.