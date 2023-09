Superluna, massimo splendore alle 3.37: era alla minima distanza dalla Terra

Nardò 31 agosto 2023 - Alle ore 3:37 di oggi la Luna è stata piena ovvero alla minima distanza dalla Terra: «per questa sovrapposizione tra Luna piena e passaggio al perigeo, popolarmente è definita come Superluna». Il nostro Satellite è apparso (scatto ore 4.10), il 7% più grande e un po’ più luminoso della media.

«E' importante sottolineare che delle quattro Superlune visibili quest’anno, quella di oggi è la più vicina, dunque la più grande, seppur marginalmente. La definizione di "Superluna blù" dalla tradizione anglosassone, non per il suo colore, ma esclusivamente per la rarità dell'evento: la Luna piena più grande dell’anno e la seconda dello stesso mese. A rendere tutto più speciale c'è anche il fatto che le due Lune piene di questo agosto sono entrambe Superlune, perché si verificano alla minima distanza dalla Terra», come rileva l'astrofisico Gianluca Masi responsabile scientifico del Virtual Telescope.