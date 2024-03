Incidente sul lavoro a Brindisi: morto un 38enne

Altra tragedia sul lavoro nella zona industriale di Brindisi. Un operaio della Jindal è morto schiacciato da una bobina. È accaduto questa mattina intorno a mezzogiorno, un uomo di 38 anni, G. C. , è deceduto a seguito di un gravissimo incidente verificatosi all’interno della Jindal che produce film in polietilene. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata travolta da una bobina. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare.