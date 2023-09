La notte internazionale dell’osservazione della Luna di Corato piace alla Nasa e l'Osservatorio Andromeda finisce sul sito dell'Ente nazionale

Un riconoscimento prestigioso per le attività di divulgazione scientifica condotte fin dal 2011 sul territorio. La Nasa ha scelto l’Osservatorio astronomico Andromeda di Corato per promuovere la Notte internazionale dell’osservazione della Luna: sulla homepage del sito dell’agenzia governativa statunitense è stata pubblicata una foto relativa all’evento che si è svolto lo scorso 4 ottobre in villa comunale, dedicato proprio all’analisi astronomica dell’unico satellite naturale della terra.

I responsabili dell’Osservatorio Andromeda sono ritratti intorno ad una carta lunare, circondati da tantissimi bambini e ragazzi: l’immagine è affascinante e descrive perfettamente la passione per la scoperta e l’esplorazione dell’universo.

L’inserimento nel portale della Nasa è un ulteriore stimolo per i giovani promotori dell’iniziativa, che si terrà per il quarto anno consecutivo in un contesto di appuntamenti finalizzati ad avvicinare la comunità coratina e delle città limitrofe all’astronomia e più in generale alla scienza.