Il premio "Robert H. Goddard Award della Nasa" assegnato ad una ricercatrice barese/Ecco chi è

Antonia Gambacorta, ricercatrice laureata presso l'Università di Bari, ha ricevuto il premio Robert H. Goddard Award della Nasa. La donna, dopo aver conseguito la laurea in Puglia, ha proseguito gli studi con un master in Fisica dell'Atmosfera presso l'Università del Maryland. Il premio le è stato assegnato grazie alle importanti ricerche nel settore delle tecniche di rilevamento a infrarossi e microonde, nonché metodi inversi per il recupero della temperatura, dei costituenti atmosferici e per i feedback climatici sui gas serra.

La carriera di Antonia Gambacorta

La ricercatrice italiana Antonia Gambacorta si è laureata in fisica all'università di Bari nel 1998, nel 2005 ha conseguito un master in fisica dell'Atmosfera presso l'Università del Maryland e tre anni dopo un dottorato di ricerca presso la stessa Università, dove ha insegnato per oltre 15 anni. Dal 2020 è

scienziata, fisica e ricercatrice presso il laboratorio di clima e radiazioni del Goddard Space Flight Center della Nasa.