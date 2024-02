Come sarebbe vivere su Marte? La Nasa cerca volontari per l'esperimento che simula la vita sul pianeta rosso. Ecco come candidarsi

"Ti piacerebbe vivere su Marte"? La Nasa cerca quattro volontari per partecipare alla prossima missione simulata di un anno sulla superficie di Marte. La missione, nota come Chapea (Crew Health and Performance Exploration Analog), è la seconda delle tre missioni terrestri previste e dovrebbe iniziare nella primavera del 2025.

Come funziona la missione

Ognuna di queste missioni, che servirà a raccogliere dati sulla salute, prestazioni fisiche e il comportamento dei partecipanti, prevede la partecipazione di un equipaggio volontario di quattro persone che risiederà e lavorerà all’interno di un habitat di 1.700 metri quadrati stampato in 3D situato nel Johnson Space Centre della Nasa a Houston. Il Mars Dune Alpha non farà altro che replicare una vera e propria missione su Marte. I partecipanti dunque dovranno avere a che fare con risorse scarse, con i malfunzionamenti delle attrezzature, i ritardi nelle comunicazioni e altri fattori di stress ambientale. Di contro avranno la possibilità di effettuare passeggiate spaziali simulate, operazioni robotiche, la manutenzione dell’habitat, esercizio fisico e coltivazione di piante.

Le domande

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo martedì 2 aprile. La Nasa cerca in particolare cittadini statunitensi o residenti permanenti di età compresa tra i 30 e i 55 anni.

La selezione

I candidati devono godere di buona salute ed essere motivati; conoscere bene l’inglese.

I criteri di selezione: laurea magistrale in ingegneria, oppure matematica, scienze biologiche, fisiche o informatiche, conseguita presso un’istituzione accreditata, insieme ad almeno due anni di esperienza professionale Stem (science, technology, engineering and mathematics) o ad un minimo di mille ore di pilotaggio di un aereo.

Inoltre, saranno presi in considerazione anche i candidati che hanno completato due anni di studi di dottorato in materie Stem, hanno conseguito una laurea in medicina o si sono sottoposti a un programma di pilota collaudatore. Possono essere ammessi anche i candidati con quattro anni di esperienza professionale, un addestramento da ufficiale militare o una laurea in un settore Stem.