Grande affluenza di turisti Bari in questo inizio di ottobre. Numeri legati in qualche modo alla presenza in città della troupe di Lolita Lobosco, in città per girare la terza stagione della fiction, ma non solo, da quanto dicono gli operatori è il brand Puglia e Bari che emerge prepotentemente. E sono tanti, infatti, i turisti che arrivano non solo dall’Italia, ma da tutto il mondo per visitare Bari e conoscere la città e la regione.

I b&b si trovano in overbooking, sia per la presenza di tutte le maestranze e gli attori che per qualche settimana ancora animeranno Bari per girare la fiction di Rai 1 (saranno in città almeno fino alla metà del mese prossimo), che per la concomitanza di diversi eventi di livello internazionale come il Prix Italia, svoltosi proprio in città la scorsa settimana, o AgriLevante la fiera dedicata al mondo dell’agricoltura e delle macchine agricole che fino ad oggi animerà i padiglioni del quartiere fieristico.

Gli eventi e i turisti

Tanti eventi che tutti insieme hanno portato tantissime persone a Bari, le quali oltre a partecipare alle manifestazioni per cui hanno deciso di visitare la nostra città ne approfittano per conoscerla meglio e ammirare le bellezze che offre, in questo strascico di estate che, come ogni anno, arriva fino ad ottobre inoltrato. Necessario comprendere però come poter far sì che si arrivi davvero a quella destagionalizzazione di cui si parla da anni.

La stessa Lolita Lobosco nei mesi scorsi è stata al centro di alcuni tour organizzati, che hanno portato turisti italiani sulle tracce della poliziotta barese interpretata da Luisa Ranieri, in momenti dell’anno che di solito non sono caratterizzati da una grossa presenza di turisti. Al momento, come sottolinea Ivan Giuliani di Bariexperience, sul loro sito il tour, organizzato da ConfGuide, è ancora pubblicizzato e viene organizzato sulla base delle richieste che arrivano, ma non ci sono date specifiche comunicata al momento in cui potrebbero tenersi.

L’idea è ancora quella di portare avanti questo progetto, che ha avuto un buonissimo riscontro nei mesi passati, resta da comprendere se sarà possibile comunicare in anticipo eventuali date a cui prenotarsi. Ottimismo comunque traspare dalle parole degli operatori turistici. «Stiamo lavorando – sottolinea Gianluca Di Serio, titolare di alcuni b&b in centro -, ci sono parecchi turisti. Secondo me i dati sono in crescita rispetto ad ottobre dello scorso anno. Se vediamo un leggero calo nelle singole strutture, credo sia dovuto al fatto che l’offerta si è “spalmata” essendo stati aperti molti b&b nell’ultimo periodo».

Molti quindi i turisti che scelgono la città di Bari, come meta per le loro vacanze, non solo a causa del caldo di ottobre, ma soprattutto a causa «della crescita del brand Puglia – aggiunge Di Serio -. I turisti vengono a Bari perché conoscono sempre di più i nostri luoghi. Non ricordo l’ottobre dello scorso anno, ma di solito da noi è quasi sempre così il meteo in questo periodo, per cui non penso che le presenze siano legate strettamente al caldo».

Tantissime come detto le presenze straniere, con turisti provenienti da ogni parte del mondo, dall’Argentina alla Spagna, dalla Polonia alla Germania, ma anche tanti turisti dal nord Europa che arrivano da noi in questo periodo per godersi il mare sperando di trovare una maggiore tranquillità. Sono molti anche gli americani–statunitensi, come le statistiche di questi ultimi periodi dimostrano. Su questo Di Serio sottolinea che: «Nel periodo estivo i turisti erano per un 80% stranieri e per un 20% italiani, ora le percentuali sono all’incirca un 50 e 50. Nelle mie strutture ho notato che quest’anno ci sono ancora tanti stranieri, mentre lo scorso anno non c’erano».

Le proiezioni fanno anche ben sperare per il prosieguo, non solo per tutto il mese di ottobre, ma anche oltre. Di Serio da questo punto di vista si dice «ottimista per i prossimi mesi». Da capire quale potrà essere la situazione nella stagione invernale, quando ci saranno meno manifestazioni e il clima inizierà ad essere meno clemente.